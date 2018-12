Hay promesa de pago a jugadores

La crítica situación en el Sportivo Luqueño parece no tener fin, todo esto en las cercanías a una nueva asamblea, donde se elegirá a un nueva comisión directiva.

Ayer gran parte de los jugadores del Auriazul estuvieron frente al club en reclamo de dos meses de salarios y algunos premios atrasados. Uno de los directivos del club, Celso Cáceres, se acercó con los futbolistas y se hizo la promesa de que el lunes se estaría efectivizando gran parte de la deuda que se tiene con los jugadores del club y que la restante se estaría completando la semana siguiente al pago de la primera parte.

unificación. También ayer saltaron rumores de una posible unificación del oficialismo, que encabeza Juan Darío Cáceres, y de la oposición, que lidera Daniel Rodríguez.

Pero al parecer, la asamblea, que será el domingo 30, será con las dos listas pugnando por la presidencia.

se quiere sumar. El ex directivo de Guaraní Carlos Acosta se integraría como gerenciador del club, en caso que la lista oficialista gane. “Quiero aportar mi experiencia al fútbol, Guaraní me cerró las puertas y ahora estoy hablando con la gente de Luqueño“, dijo Acosta a Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM.