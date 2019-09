“Hay muchos expertos en velorio”

En contacto con Fútbol a lo Grande por 1080 AM, el ex técnico de la Selección Paraguaya, Francisco Arce, fue consultado sobre lo que fue la derrota ante Japón y todo lo que eso originó.

El DT explicó que no vio el partido, pues no se despertó a tiempo, pero dejó su pensamiento con respecto a todo lo que se está hablando. “Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico. El que inicia lo tiene que terminar. Es muy complicado y lo dice alguien que lo sintió en carne propia. Lastimosamente sigo viendo que hay muchos expertos en velorios y no me refiero a periodistas”, disparó Arce.