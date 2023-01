Hay más de 1,5 millones de tarjetas de créditos en el país

Además del aumento de la cifra de tarjetas de crédito emitidas por las distintas operadoras presentes dentro del mercado nacional (que son cinco en total), los informes del ente financiero matriz permiten observar que se produjo un incremento de la cantidad de las operaciones registradas con estos instrumentos.

De esta manera, en el 2022 se contabilizaron 29,1 millones de transacciones realizadas con tarjetas de crédito, de las cuales poco más del 90% corresponde a las compras realizadas con POS, mientras que el resto se relaciona con compras realizadas por internet, que vienen aumentando durante los últimos años.

En contrapartida, durante el año 2021 se habían dado solamente 21,5 millones de operaciones con plásticos, entre las compras con POS y las de internet, con lo cual se evidencia una variación interanual de alrededor de 35% concretada el año pasado.

recuperación. El segmento de las tarjetas de crédito se había visto considerablemente golpeado por la implementación de la denominada Ley 5476 del 2015 que establece límites a las tasas de interés, sin sobrepasar tres veces el promedio de las tasas pasivas. La normativa es vista por el sector bancario como restrictiva para el crecimiento del sector de las tarjetas debido a que el tope de los tipos de interés no representan un incentivo para el negocio y no reflejan el riesgo de crédito para ciertos segmentos. No obstante, los informes muestran que está ocurriendo una recuperación en la cantidad de plásticos en nuestro país.