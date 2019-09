Hay dudas sobre declaración de Ferreira y analizan convocarlo de vuelta

El legislador cartista puso en duda lo que el ex titular de la ANDE declaró ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acuerdo secreto firmado por la compra de potencia de Itaipú, entre Paraguay y Brasil.

“Tengo mi reserva respecto a las acusaciones del ingeniero Pedro Ferreira. Estoy haciendo un acto de sincericidio, a mí no me cierra del todo (las declaraciones del titular de la ANDE)”, confesó el diputado en contacto con Monumental 1080 AM.

El legislador encontró en el testimonio de Ferreira, ciertas inconsistencias en las respuestas, así como también explicaciones de otros convocados para explicar las condiciones del acta secreta. Afirmó que mayor es su duda sobre lo que manifiesta Ferreira.

Harms explicó que también será convocado de nuevo el ex director técnico de la Itaipú José Sánchez Tillería.

Hoy, la CBI se reunirá a las 10.00 para analizar una serie de testimonios y dar un dictamen, que podría ser enviado a la Fiscalía.

“Nosotros encontramos confrontación en las declaraciones de algunos y lo que queremos es volver a repreguntar para tener una mejor idea. Alguien miente, alguien no cuenta toda la verdad”, subrayó.

La semana pasada terminaron las audiencias a un total de 15 personas que se vieron involucrados en este tema.