Hasta mañana se puede renovar el registro en capital sin pagar multa

Jiménez mencionó que la infracción tiene una multa de tres jornales mínimos, equivalentes a G. 294.267.

En el caso de precisar la renovación o para solicitarlo por primera vez, se requiere el conocimiento básico de primeros auxilios y el certificado básico de vida y residencia.

El certificado de primeros auxilios se puede conseguir con los bomberos voluntarios o con los voluntarios de la Cruz Roja.

“El control que más se tiene en cuenta es cuando hay un accidente. Eso es lo que la gente no entiende. No es el que a la Policía de Tránsito le interese que esté al día. No. Al conductor le tiene que interesar, porque en caso de un accidente particular, para su seguro, le sirve tener al día la licencia. Si no estás al día, es como que no tenés”, aseveró Jiménez.

Para el trámite de los registros de conducir en Asunción se habilitaron varias bocas de cobranza para la colocación de los stickers.

Para la expedición por primera vez o renovación de las licencias de conducir de los conductores, a partir de 65 años, se requiere de un examen sicotécnico de vista y oído de forma anual. El mismo puede ser realizado en la propia Municipalidad de Asunción.

LOCALES DE COBRANZA. El primer centro de cobranza es el local de Superseis, ubicado en el barrio Sajonia, sobre la avenida Carlos Antonio López esquina Colón. Habilitado de lunes a viernes, de 7:00 a 16:00.

El otro sitio es la sede de Coarco, asentada sobre la calle Teniente Rolón Viera, de 7:00 a 16:00.

En ese horario también abrirán sus puertas el punto de autocaja del Palacete Municipal, ubicado en la sede del Municipio sobre Mariscal López y esquina Capitán Bueno.



294.267

guaraníes es la multa por no renovar en fecha los registros de conducir, indicaron desde el Municipio.