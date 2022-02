Hasta Contrataciones adjudicó obras a la constructora que abandonó escuelas

Esta última le otorgó la readecuación de su edificio de la calle Brasil y Teniente Fariña por poco más de G. 150 millones.

Entonces, Eisa ya tenía el contrato con el MEC para reparar y construir salas de clase en 79 instituciones educativas de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Pero al final las autoridades de Educación le rescindieron el contrato denunciando que abandonó las tareas. En la mitad de los casos ni siquiera levantó un ladrillo, denuncian directores de los centros.

La semana pasada, el titular de Contrataciones, Pablo Seitz, confirmó que le abrieron un sumario a la firma privada, propiedad de Alberto Palumbo y con representación legal de Felipe Nery Huerta. Según fuentes, ambos hombres tienen un cercano vínculo con el vicepresidente Hugo Velázquez, único candidato del oficialismo para la presidencia en 2023.

Si se constata el incumplimiento de contrato con la cartera educativa, la constructora se expone a una suspensión de contratos con el Estado que puede durar de tres meses a tres años.

Otros contratos. Actualmente, contando con la adjudicación de cinco lotes para reparar 79 escuelas que está en rescisión con el ministerio educativo, Eisa cuenta con 13 adjudicaciones por más de G. 50.000 millones. Durante este período de Gobierno, del 2018 a esta parte, la contratista privada generó G. 260.000 millones en licitaciones.

Desde la DNCP indicaron que pese a las denuncias, Eisa no cuenta con antecedentes sobre irregularidades con los contratos o incumplimientos. La resolución de sumario que tiene abierto debe resolverse en 60 a 70 días.

Pero en su favor, desde la empresa alegaron que es el MEC el que no cumplió con los contratos en los cinco lotes firmados. Supuestamente, no cumplieron con los plazos de pagos para construir o refaccionar las aulas. De G. 30.000 millones del total adjudicado a Eisa, según el director de Asesoría Jurídica de la cartera, Juan Manuel Arce, el ministerio entregó G. 6.475 millones en forma de anticipo.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), informó que en 40 de los 79 establecimientos no se realizó una sola palada inicial.

En Alto Paraguay, de las tres escuelas adjudicadas tampoco arrancaron las construcciones. La comunidad educativa del Chaco aguarda estos trabajos debido a que necesitan más espacios para abrir grados, según reportó el corresponsal de ÚH en esa zona, Alcides Manena.

Las tres instituciones educativas son la escuela Mayor Ramón Bejarano y su asociada Escuela Básica Nº 5865 San Miguel Arcángel. Ambos centros están ubicados en el distrito de Fuerte Olimpo.

En Bahía Negra, debió construirse en el Colegio Nacional Teniente 1º Adolfo Rojas Silva .

No llegan. El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, admitió días atrás que no todas las escuelas públicas llegarán en condiciones para el retorno a clases el 21 de febrero próximo. Dijo que, no obstante, cuentan con recursos para construir 1 aula por día hasta el 2023.



270.000

millones de guaraníes en adjudicaciones ganó la firma Eisa solo durante este período de gobierno desde 2018.



25.000

estudiantes son los afectados por la falta de obras de la firma privada en 79 escuelas del interior del país.