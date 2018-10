Hasta ahora no se aplica en Senado sanciones por rabona, pese a regla

Permanentes ausencias. Varios senadores no aparecieron a la hora de la sesión el jueves pasado y se repite vieja práctica.

Sin embargo, hasta el momento no se aplicaron ni descuentos ni suspensiones para los que incurren en estas prácticas, que consideran incluso una estrategia política.

Cuando los parlamentarios están enfocados en otras actividades como sus internas, o de lo contrario no quieren tocar algún tema sensible, optan por no aparecer y dejar sin cuórum la sesión.

Este hecho se volvió a dar el jueves pasado, quedando suspendida la sesión ordinaria, por lo que se hizo una extraordinaria en la que ya no se permite el debate libre sobre temas del momento.

El artículo 30 del reglamento interno, refiere que los senadores están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y a las reuniones de las comisiones asesoras de las que formen parte.

Estipula que en caso de que se encuentre impedido para asistir, tiene que informar por escrito al titular del Congreso.

“Si la inasistencia debiere durar más de tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, será necesario el permiso del Senado, que lo concederá o no con goce de dieta o sin él”, indica la normativa.

En el punto 31, se establece que si sobrepasa el término del permiso sin causa justificada perderá el derecho a la dieta correspondiente de acuerdo a sus faltas.

Se agrega que para efectuar el descuento, la giraduría de la Cámara dividirá la dieta por el número de reuniones que se realizaron en el mes.

En el artículo 33, se señala que un senador se puede ausentar con el permiso del presidente siempre que no deje la sesión sin cuórum.

Se hace referencia a que si la sesión no se inicia a la hora fijada, los senadores que acudieron a la convocatoria deben permanecer en la sala hasta 20 minutos, y se tomará la lista de los presentes.

En el caso de la ausencia reiterada e injustificada a las sesiones del Senado, podría ser incluso suspendido hasta dos meses sin goce de dieta.

Además, se sentencia que si la inasistencia continúa sin causa justificada entonces se puede entender que se trata de abandono de cargo.

Senadora liberal se enoja porque quedó como si fuera la única grosera

A través de su cuenta en el Twitter, la senadora liberal Zulma Gómez realizó su descargo sobre el bochorno que se dio en la sesión del jueves pasado.

Lo que más le molestó a la misma es que haya quedado como si hubiera sido la única grosera entre sus pares.“Me defendí de Payo Cubas con el mismo lenguaje vulgar y grosero que utiliza para agredir a colegas”, escribió.

“Ni siquiera las mujeres se salvan, son llamadas de putas. Todos podemos decir groserías y acusar basado en rumores como Payo lo hace, pero al parecer yo soy la única grosera”, cuestionó.

Cubas convulsionó a la Cámara Alta con sus exabruptos y varios de sus colegas fueron víctimas de sus ataques.

En un momento dado dentro del marco del debate de un proyecto de ley, acusó a Gómez de recibir coima de los sojeros a través de Conaderna, y la trató de “gusano de plástico” por las cirugías.

Esto desencadenó la furia de la senadora liberal, quien a los gritos lo calificó de “tembo forro (preservativo)”.