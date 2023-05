Harms resalta que los sectores deben dar gobernabilidad

Harms fue el legislador más votado en Itapúa con 26.092 votos y sostuvo que se debe a que hace 20 años viene trabajando en la política y también a su lealtad al movimiento. En segundo lugar quedó el concejal de Itapúa, Carlos Pereira quien a través de la Concertación Nacional obtuvo 25.315 votos. El ex gobernador de Itapúa Christian Gabriel Brunaga Rotela también integrará la lista de diputados; también el ex intendente de Capitán Meza, Germán Solinger Santander. Asimismo, la ex intendenta liberal de la localidad de José Leandro Oviedo, Del Pilar Vázquez Cabrera y el ex titular del CAH, César Cerini.

En cuanto a la Gobernación de Itapúa que quedó en manos de la oposición, Harms admitió que hizo falta trabajar más en distritos como Cambyretá y Encarnación. No obstante, destacó que hay muchas obras que serán ejecutadas a través del gobierno central en los próximos 5 años.

El gobernador electo Javier Pereira ya inició el proceso de transición con el actual gobernador colorado Christian Ríos.

Por otro lado, Harms observó que Fuerza Republicana estaría cambiando de líder y en ese sentido opinó que podría ser Arnoldo Wiens ya que Mario Abdo Benítez no se mostró en campaña.