Harms propone que la declaración jurada sea una “información pública reservada”

“La declaración jurada tiene que ser una especie de información pública reservada”, sugirió. “Yo estoy de acuerdo con que sea de fácil acceso, pero limitada”, sintetizó.

Precisó que por razones de seguridad, no quiere que su declaración jurada sea de fácil acceso para la población, porque su familia podría estar expuesta a criminales.

“Yo no tengo problemas que en el caso de un sospechado, un fiscal pueda pedir acceder a la declaración jurada de una persona”, señaló.

Agregó que no quiere que un criminal pueda “apretar un botoncito y ver la plata que yo tengo”.

No obstante, dijo que en el caso de presentarse una sospecha sobre él u otra persona “tiene que ser fácil investigar, pero no que el grupo de motochorros de Asunción sepa dónde está mi departamento en la capital y me roben porque saben que tengo un vehículo de tal marca”.

Argumentó que “estamos viviendo en un país de absoluta inseguridad y tratamos de preservar la seguridad de nuestras familias”.

Dijo que su declaración jurada está disponible para ser vista en su oficina y que estará ahí a partir del 4 de febrero. Negó que retroceda en su intención de mostrar a interesados el documento. Relató que se dedica a la agricultura, que posee terrenos que le fueron heredados, también cuenta con acciones en un banco y en un hotel.