Harms: “Galaverna no movió un dedo”

El diputado Walter Harms respondió a Juan Carlos Gala-verna, quien el jueves le recor-dó su cambio de postura con respecto a la antigüedad en la ANR, diciendo que “no hay nada que le calce”. Admitió que él también pensaba que era fundamental la antigüedad para ser candidato. “Como persona inteligente, con capacidad de dejar de lado la posición que tenía, hoy entiendo que el Paraguay reclama una nueva clase política que dé oportunidades a todos”, expresó. Agregó que de lo contrario, “los Calé Gala-verna, los dueños, los grandes señores del Partido Colorado, seguirán vigentes per saecula saeculorum”. Mencionó que el Partido Colorado entró en un letargo hace más de 15 años porque no convocó más a las elecciones para renovar el comité juvenil y “Galaverna es uno de los responsables. Él también era de los que se sentaba mirando cómo el partido iba perdiendo institucionalidad. No movió un dedo por la institucionalidad del partido mientras él aseguraba su cargo de senador, el partido quedaba en el atraso”, aseveró. “Si queremos ponernos a la altura de la ciudadanía, que ya no sea obligación tener a Calé como obligación en la listas”. “Era una opción siempre porque él tiene lo que muchos que tienen capacidad no tienen, que es la antigüedad en el padrón”, sostuvo el diputado que está en contra de lo resuelto por la última convención.