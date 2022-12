Hallan dinamita en vehículo ligado al asalto a banco

Según informe de la policía Nacional, el rodado fue abandonado en un maizal y tenía en su interior una banana de dinamita en gel cebada con un cordón detonante y un estopín.

“La carga presumiblemente era una reserva, por si no era suficiente lo utilizado”, señaló el comisario.

En la madrugada del viernes fue hallado otro vehículo con las mismas características al anterior, pero de color celeste. El rodado estaba totalmente incinerado, al costado de la ruta PY06, en la zona del distrito lindante San Rafael del Paraná.

El fiscal Walter Castro manifestó ayer para Monumental 1080 AM que aún se desconoce el monto que llevaron los delincuentes tras el asalto. No obstante, mencionó que el viernes de noche realizaron un allanamiento de una vivienda en la zona, tras la pista de los responsables del hecho. Los cuales no fueron identificados hasta el momento.

Posteriormente, al encontrar el otro vehículo que aparentemente fue utilizado en la huida de los desconocidos, en su maletero también se encontró un pedazo de dinamita, que fue desactivada por un explosivista para poder ser trasladado hasta la Comisaría 111ª de Kressburgo.

Según el agente fiscal, dicho rodado fue denunciado como robado hace dos meses en la Comisaría N° 18 de Asunción.

El investigador mencionó que ya accedió a videos del circuito cerrado del banco de la situación previa al asalto, donde fueron observados dos hombres operando en el interior del banco y otros cuatro afuera.

Aclaró que son muchas imágenes al respecto y que debe analizar en el transcurso del día (por ayer).

Sin embargo, adelantó: “Ni bien se observa que ingresan con una bomba que tendría aproximadamente 1 metro por 10 centímetros de ancho estimativamente, esta fue adherida a la bóbeda y con un cordón procedieron a hacerla estallar,” relató el fiscal Walter Castro.