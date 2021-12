Haedo no descarta lanzarse en política

El histórico delantero de la Selección Paraguaya de fútbol, Nelson Haedo no descarta incursionar más adelante en la arena política. Ayer estuvo en Palacio de Gobierno, conversando con Mario Abdo, a quien invitó para su partido de despedida en el estadio Defensores del Chaco, este sábado, a las 19:00.

Haedo dijo que le gustaría seguir en el rubro del fútbol. Mencionó que tiene su carné de entrenador, pero le gustaría más intermediar y usar los contactos en Europa con los clubes. “Después vamos a ver en qué función y en qué cargo específico. Nunca digo no a la política, pero de momento, no”, afirmó tras conversar con Marito. Agregó que en algún momento de la vida puede ser que incursione en política. “Soy un servidor de Paraguay, me gusta ayudar y para hacer cosas lindas hay que entrar en política”, aseveró. Dijo que no recibió ninguna propuesta. Acotó que no está afiliado a ningún partido político.