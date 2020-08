Hacienda volvió a abonar con normalidad los altos salarios

Los descuentos -establecidos a través del decreto reglamentario de la Ley de Emergencia Sanitaria- fueron del 10% para los funcionarios estatales que perciban un ingreso superior a 5 salarios mínimos mensuales, y 20% para los que reciban por encima de 10 salarios mínimos.

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, explicó que en el decreto que reglamenta la Ley de Emergencia se había establecido el plazo de tres meses de descuento, durante abril, mayo y junio, respectivamente.

En ese sentido, comentó que el Ministerio de Hacienda tiene un criterio de ir evaluando constantemente la recaudación tributaria (ingresos por cobro de impuestos) -con el cual se financia el 100% del salario público-, para decidir aplicar o no nuevamente los descuentos salariales vía otro decreto.

“Este mes (julio) los recursos que estaban originalmente en la Ley de Emergencia para el funcionamiento del Estado ya se usaron prácticamente en su totalidad, entonces, ahí hay que ir evaluando si la recaudación es suficiente para cubrir todos los compromisos rígidos del Estado, lo que son, por ejemplo, salarios, programas sociales, servicio de la deuda, etc.”, dijo el subsecretario.

Agregó: “Ese es el análisis que hacemos y lo que vimos es que este mes (julio) ya no es necesario hacer el descuento (del salario), por eso en este mes ya no se extendió la vigencia de ese decreto que fija el descuento. Pero esto es algo muy dinámico, se irá evaluando mes a mes, ahora, cuando vayamos concluyendo este mes, también vamos a ver cómo cerramos con la recaudación y veremos la proyección, y en base a eso se va ir tomando la decisión, si se vuelve a aplicar o no el descuento”.

POCO IMPACTO. Llamosas indicó que en los tres meses que se aplicaron los descuentos a los salarios se logró ahorrar unos G. 30.000 millones (USD 4,3 millones en el cambio de ayer), y que casi un 50% provinieron de funcionarios de las binacionales, que no están dentro del Presupuesto General de la Nación. Los recursos ahorrados fueron utilizados para financiar los gastos de los albergues, destinados a los repatriados, según el técnico del Fisco.

“Es lo que siempre dijimos, el componente rígido del presupuesto en término de salario corresponde a fuerzas públicas, docente y personal de blanco, que son justamente los sectores que están excluidos de ese descuento, entonces, la expectativa en término de ahorro no es mucha”, recalcó.