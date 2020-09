Hacienda va mañana a la Bicameral para defender el PGN

De acuerdo con el calendario dado a conocer por el Legislativo, la sesión arrancará este martes, a las 10:30, con la conformación de la mesa directiva. Este año, el titular de la Comisión Bicameral será el representante de la Cámara de Diputados Tadeo Rojas. La vicepresidencia recae en la representante del Senado, Esperanza Martínez.

Al término de ese acto oficial, las autoridades de Hacienda entrarán a presentar el plan de gastos 2021 y defender ante los parlamentarios la asignación de los recursos.

En medio de un contexto difícil para el Fisco por la caída prevista para este año en los ingresos y el feroz endeudamiento adquirido para enfrentar la pandemia, el proyecto de PGN contempla un monto total de G. 85,7 billones (USD 12.089 millones). Esto implica una reducción del 0,7% en los gastos, con respecto al plan aprobado para este ejercicio.

El documento se elaboró con un déficit fiscal del 1,5%, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, el Ejecutivo pide al Legislativo en el proyecto una nueva excepción a la regla para que el saldo rojo pueda extenderse hasta un máximo del 4%, con lo que buscan no frenar el ritmo de inversiones para no afectar el efecto rebote esperado.

Del monto total previsto dentro del PGN 2021, el 13,2% se financiará mediante la toma de deuda, lo que equivale a USD 1.593,3 millones. Del total de la deuda que será tomada, USD 400 millones se utilizarán para la recompra de compromisos próximos a vencer, lo que comúnmente se conoce como bicicleteo.

El plan de gastos se elaboró teniendo en cuenta una caída de la recaudación de impuestos en torno al 8,2% y un gasto salarial de USD 3.553 millones. Con esto, se aprecia que los desembolsos para el pago de sueldos se llevarán el 84% de los ingresos tributarios el año próximo.