Hacienda evalúa eludir al Congreso para incrementar el déficit fiscal

La cartera fiscal encomendó a su equipo jurídico la elaboración de un dictamen sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), para ver si es necesario recurrir al Legislativo para ampliar el límite máximo del 1,5% del PIB.

Consultado al respecto, el viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que lo que está en análisis es la interpretación del artículo 7 de la legislación. Explicó que ese apartado establece que el déficit fiscal no puede superar el 1,5% del PIB en la etapa de elaboración y aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN), pero no en la ejecución del plan de gastos.

“Ese artículo habla de que el déficit no puede superar el 1,5% del PIB en dos etapas: la elaboración y aprobación del PGN. Sin embargo, no dice si se puede aumentar o no el déficit en la ejecución del PGN. Esa es la duda que tenemos y estamos analizando”, expresó.

“La primera discusión es ver si en cuestiones legales ese artículo afecta a la ejecución. Si no afecta, tampoco hace falta incluir un artículo especial en el Presupuesto 2020”, acotó.

RECHAZO. La idea de aumentar el déficit fiscal por encima del tope legal fue lanzada días pasados por el ministro de Hacienda, Benigno López, luego de una reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) con analistas.

El secretario de Estado indicó que por el momento es solo una alternativa, pero que si los ingresos tributarios no repuntan, tienen en carpeta pedir al Congreso la suspensión del tope legal para no frenar las inversiones previstas dentro del plan de reactivación económica.

Luego de esto, numerosos gremios del sector privado y analistas se manifestaron en contra de esta posibilidad.

El empresariado cuestionó la improvisación de Hacienda y pidieron claridad para no aumentar la desconfianza en el Gobierno. Asimismo, dijeron que si el problema son los ingresos, se debería reducir los despilfarros en gastos superfluos y atacar más fuertemente el contrabando y la evasión.

Los analistas, por su parte, hicieron énfasis en preservar el equilibrio fiscal, lo que permitió conservar la estabilidad macroeconómica y tener un crecimiento sostenido en los últimos años.

Luego de estas críticas, el ministro de Hacienda volvió a manifestarse sobre el tema este lunes en las redes sociales. El titular del EEN subrayó que si la actividad económica muestra una variación negativa para el cierre del año, ameritaría tomar medidas extraordinarias para asegurar el despegue en 2020. Apuntó que ampliar el déficit no fue tema central de discusión y que cualquier decisión se informará apropiadamente.

Dialogaron con gobernadores sobre el PGN 2020Autoridades de Hacienda se reunieron ayer con los titulares de las diferentes gobernaciones del país, ocasión en la que dialogaron sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.Al término del encuentro, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, indicó que los gobernadores fueron informados sobre los montos del plan de gastos y sobre la incorporación plena de los departamentos al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para el pago de salarios. En ese sentido, los gobernadores pidieron que esa herramienta se aplique gradualmente.Además, también se conversó sobre la ejecución de gastos de este año y el decreto de racionalización emitido semanas atrás.Con respecto al PGN 2020, Llamosas resaltó que el documento será presentado al Congreso este viernes.Señaló que la idea es dejar la propuesta en un monto menor a los G. 86 billones que se tuvo como resultado del borrador inicial, por lo que están viendo qué ajustes finales pueden realizar.La Cifra600.000.000de dólares alcanza hoy el déficit fiscal al tope del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.