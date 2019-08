Hacienda estudia aumentar déficit fiscal para no frenar inversiones

Diálogo. El Equipo Económico escuchó las sugerencias de ex ministros y titulares del BCP.

El pleno del Equipo Económico Nacional (ENN) se reunió ayer en el Ministerio de Hacienda para dar seguimiento al plan de reactivación económica que impulsa el Gobierno para frenar la desaceleración. En la ocasión también fueron invitados analistas, ex ministros de Hacienda y ex titulares de la banca matriz para escuchar sus sugerencias sobre la coyuntura actual.

Al término del encuentro, el ministro de Hacienda y titular del EEN, Benigno López, informó que los referentes del sector privado pidieron hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), de modo a retribuir la confianza de los inversores y controlar adecuadamente el gasto y las inversiones.

No obstante, López subrayó que la situación actual es bastante difícil y compleja por el bajo crecimiento de los ingresos tributarios. Resaltó que si este escenario no mejora en estas semanas, tienen en carpeta la posibilidad de pedir al Congreso su autorización para aumentar el déficit fiscal, de modo a no frenar las inversiones en plena ejecución del programa de reactivación.

El déficit fiscal es generado cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos, pero el mismo no puede ser mayor al 1,5% del producto interno bruto (PIB), según la LRF. En ese sentido, la preocupación de Hacienda es que la recaudación impositiva está creciendo por debajo del 7% proyectado a inicios de año, lo que genera un menor espacio para las inversiones a través del endeudamiento.

El ministro recordó que la LRF establece, en su artículo 11, que el Ejecutivo podrá pedir al Congreso suspender el tope fiscal en casos de crisis internacionales que impactan en nuestro mercado o cuando se produzca una caída económica interna, situaciones que se están cumpliendo en la actualidad. Agregó que en el proyecto de Presupuesto 2020 también se incluirá un artículo que permita aumentar el déficit en caso de que la situación no mejore.

Tras la promulgación de la Ley Fiscal en el 2013, el 2015 fue el único ejercicio que cerró por encima del tope establecido. Ese año, el déficit alcanzó los USD 460 millones, equivalentes el 1,8% del PIB.

Plan. A inicios de junio, el Gobierno había anunciado una inyección de USD 1.543,5 millones para frenar la desaceleración. El plan se trata de un paquete de medidas que se dividen en tres: Aceleración de las obras públicas por USD 1.175 millones, asistencia social por USD 114,5 millones y apoyo a la producción, el comercio y el empleo por USD 254 millones.

El último reporte del EEN indica que la inversión del MOPC llegó al cierre de julio a los USD 323 millones, lo que equivale a un crecimiento del 28%. Asimismo, señala que se entregó un anticipo de subsidios de Tekoporã a favor de 163.000 familias y se eliminó los aranceles a la importación para 222 productos. Al respecto, el viceministro de Economía y secretario del EEN, Humberto Colmán, informó que desde el lunes estará disponible una página web para ver los avances del plan de reactivación.



La Cifra

600.000.000 de dólares es el déficit contemplado en el Presupuesto para este año. Esto representa el 1,5% del PIB.



El ministro respondió a las críticas del empresariado

El ministro de Hacienda, Benigno López, también se refirió a las críticas lanzadas por el sector empresarial en el foro realizado este martes.

Señaló que los cuestionamientos hechos en cuanto a reducción de los despilfarros y del aparato estatal se están teniendo en cuenta en la Comisión del Gasto.

Indicó que, a partir de esas críticas, surgieron muchas propuestas que ya se concretaron en un decreto de racionalización emitido semanas atrás y que también se incorporarán al Presupuesto 2020. Recordó además que el plan de reactivación lanzado hace unos meses responde a pedidos empresariales de aumentar la inversión en obras y de destinar mayores recursos al sector productivo.