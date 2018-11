La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el plan de gastos por la suma de G. 80,061 billones (USD 13.546 millones), lo que representa un 7,6% más que el presupuesto vigente, que es de G. 74.986 billones (USD 12.687 millones).

El mismo contempla un aumento salarial del 13% para los docentes; pero se prometió aumentar un 3% más –es decir 16%- en el marco de un acuerdo realizado entre los educadores y el Gobierno anterior. Ese aumento del 3% más representa un valor aproximado de G. 30.000 millones (USD 5 millones).

“Ellos -por los docentes- reclaman un 16%, pero nosotros encontramos financiamiento para el 13%. Si se incluyen esos G. 30.000 millones, puede ser que haya un déficit mayor. Nuestro presupuesto estaba ajustado al 1,5%”, alertó el titular del Fisco.

No obstante, explicó que la promesa se dio en caso de que existan recursos en el Ministerio de Hacienda y se puedan distribuir a partir del segundo semestre. La propuesta fue planteada en uno de los articulados del PGN.

En líneas generales, López destacó que los legisladores respetaron la capacidad de los recursos y cumplieron con el pedido del Ejecutivo de no inflar el plan de gastos hecho.

“Lo que hicieron los diputados fue reasignar los recursos, cumplieron al no subestimar los ingresos, ya que no hay recursos para inventar”, dijo en entrevista con la 970 AM.

El monto aprobado por Diputados representa uno menor al planteado por el Poder Ejecutivo, que había sido de G. 80,221 billones (USD 13.573 millones). El 10% del PGN será cubierto a través de deudas, el 36% mediante la recaudación y el 54% vía recursos propios.

El documento debe ser analizado por la Cámara de Senadores y, de haber modificaciones, debe volver a la Cámara Baja.