Hablan de “pase de factura” y que la crisis sigue en Añetete

El trasfondo que nuevamente sale a luz tendría que ver con la pulseada que había tenido Petta con la senadora Blanca Ovelar, por la hermana de esta, Nancy Ovelar. Esta última al final fue destituida, y la mayoría de sus pares de Añetete en el Senado coinciden más con la parlamentaria que con el ministro.

A esto se suma que los cartistas abiertamente siempre manifestaron sus diferencias con relación a Petta y a otros ministros de Ejecutivo, entre ellos Arnoldo Wiens, quien está al frente de Obras Públicas.

“Creo que sigue la crisis entre ambos. Es una crisis interna”, manifestó Carlos Filizzola, del Frente Guasu, con relación a la pelea entre Petta y Beto Ovelar.

El ministro en su cuenta en el Twitter había dicho que le comentaron que el senador de su sector pidió su cabeza, por lo que le desafió que renunciaría al cargo si también lo hacía su esposa, Magnolia Mendoza, directora jurídica de Itaipú.

La reacción de Ovelar no se hizo esperar y, además de exigirle que pida disculpas, le sugirió que haga un tratamiento sicológico.

“Real es”, se limitó a señalar el senador luguista Sixto Pereira en torno a la crisis dentro de Colorado Añetete, y Esperanza Martínez, de su mismo sector, considera que además podría ser un distractor.

Por su parte, el senador liberal Fernando Silva Facetti tuvo una opinión más picante con relación a la pelea entre Petta y Beto Ovelar. “En Añetete el único que le defiende es Rodolfo”, alegó, con relación a Friedmann y su afinidad con el ministro de Educación.

La senadora llanista Zulma Gómez no se quedó atrás. “Es una vergüenza que por chismes de compadres ocurran estas cosas”, expresó. “Ministro de Educación. El ejemplo de seriedad y compromiso que necesita el Gobierno para sacar el país de la crispación política y crisis económica que estamos viviendo”, fue su crítica a su ex colega, que ahora está al frente de Educación.

El senador del Frente Guasu Hugo Richer cree que la disputa entre el ministro de Educación Eduardo Petta y Silvio Ovelar podría ser un nuevo distractor, pero que se evidencia la crisis que atraviesa el bloque de Añetete. Considera que la disputa sigue siendo por los espacios de poder, ya que no tienen proyectos políticos, y hay más desesperación por consolidar los vínculos con el ex presidente Horacio Cartes. “Creo que Añetete atraviesa una crisis muy importante y no me refiero solamente a una pelea entre ellos. La pelea es síntoma de esa crisis”, remarcó.