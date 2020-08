Habilitarán centros para aislarse y evitar contagiar a la familia

“Estamos ante un nuevo escenario en estas dos semanas”, resaltó Federico González, ministro asesor de la Presidencia, y titular del Codena, por lo que en paralelo al funcionamiento de los albergues, habilitarán otros espacios destinados a los ciudadanos del país que precisen un lugar donde les serán cubiertas todas sus necesidades y podrán estar en “condiciones dignas” los 14 días de cuarentena sanitaria inicial y bajo supervisión médica.

Estos llamados Centros Covid, explicó ayer a Radio Monumental, son lugares donde podrán ir aquellas personas que tienen los síntomas por haber contraído el virus Covid-19, no quieren contagiar a los demás miembros de su núcleo familiar o no tienen espacio adecuado en la casa para aislarse. En estos locales van a recibir asistencia y todas las necesidades cubiertas mientras cumplen el aislamiento. “Estamos apuntando a ampliar esos locales, de modo que no sean solo para los que llegan del exterior”, aclaró. La tarea está siendo encaminada a través de la Secretaría de Emergencia Nacional que administra los rubros para equipar y mantener estos centros y los albergues donde cumplen los compatriotas repatriados.

A propósito de estos, recordó que unos 6.000 paraguayos más están inscriptos para el proceso de repatriación y que en los próximos meses se llegaría a los 22.000 retornados.