Habilitan camas pediátricas de UTI en el Hospital Regional de CDE

Desde la Comuna, a través del Consejo de Salud, se negó que el dinero invertido se haya robado, como plantearon los concejales colorados, que conforman la bancada opositora. Un grupo de ediles se constituyeron en el pabellón, donde recibieron las explicaciones y observaron los equipos.

CONTRATOS. Al explicar la situación, el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, dijo que él asumió el cargo en noviembre del año pasado y que desconoce lo que ocurrió antes. Confirmó que el servicio fue habilitado la semana pasada. “Son pediátricas no neonatales”, aclaró. Confirmó que las camas UTI pediátrico están funcionando desde el 10 de junio y ese día ya fueron ocupadas dos camas. Aclaró que desde el lunes 6 de junio ya estaban, pero que tuvieron que adecuar parte de la instalación según establecen las normas para este tipo de servicio. “Recursos humanos hace 15 días ya que estábamos disponiendo, estaban esperando que la parte edilicia se ponga en condiciones. La lluvia también nos hizo perder tiempo, a las filtraciones teníamos que darles soluciones”, refirió.

Mencionó que el pabellón fue utilizado durante toda la pandemia como sala pediátrica, pero como UTI, porque no teníamos recursos humanos especializados. “Yo cuando recibí vi las donaciones de equipos, desde ese momento solicité recursos humanos. Se presentaron 5 carpetas de médicos, que luego renunciaron y eso nos retardó casi 3 meses otra vez para completar otra dotación de 5 médicos y ahora hace 15 días por ahí salieron esos contratos”. Aseguró que la Comuna local no mintió cuando dijo que entregaron equipos para 8 camas de UTI pediátrico. “Esos equipos están y no funcionaron porque no había recursos humanos. Son indivisibles, alguien pues tiene que manejar esas camas”.

Directivos del Consejo, por su parte, también se presentaron ante la Junta Municipal, donde presentaron un informe de gestión, confirmando el uso de G. 11.367.000.000 en los últimos tres años, que corresponden a fondos municipales provenientes de las dársenas de la Terminal de Buses de Ciudad del Este. Todo el dinero fue utilizado para responder a necesidades del hospital.