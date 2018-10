Gustavo SÃ¡nchez Haase realizarÃ¡ mini gira con mÃºsicos extranjeros

Gustavo Sánchez Haase hará una gira con Little Joe McLerran, Gabriel Grätzer y Maxi Chávez.

Gustavo Sánchez Haase, junto con el estadounidense Little Joe McLerran, más los argentinos Gabriel Grätzer y Maxi Chávez, dará un concierto en el Posadas Blues Festival, el jueves de la próxima semana; en The Hop Beer Craft, sobre 10 de Julio casi Mariscal Estigarribia, de Fernando de la Mora, el viernes 26 de este mes, y en The Growler Bar, sobre la avenida María de los Ángeles y Herminio Giménez, en el Country Club de Hernandarias, el sábado 27.