Gustavo Cabaña ofrece humor y premios en el CPJ

El show, con Cabaña. dirigido por él mismo, cuenta con la participación de Ricardo García @Themostrico.

“Gustavadas surge a partir de las locuras que digo todos los días, y me propuse, esto hay que hacer, pero luego aterrizo y me digo, no puedo meter todo en un espectáculo, como en Las Karashans, o Súper Cómiques, que se yo, estas son cosas muy mías, son demasiado ‘Gustavadas’, entonces, decidí hacerlo aparte”, explica el comediante.

El humorista detalla que el contenido tiene que ver con “cosas que nos pasan, cosas cotidianas, y vos decís, no puede ser cierto, eso me pasó a mí, y lo contamos de forma graciosa, jocosa, divertida, muy celebrada por el público”, sostiene.

Para Cabaña esta experiencia no es nueva, pues ya presentó el año pasado Gustavadas, como cierre de año, y ahora, para iniciar el nuevo ofrece una segunda versión. “No se arrepentirán, porque es realmente una obra muy reidera, con muchos premios para el público, porque también premiamos la presencia de la gente”, destaca Gustavo.

PROYECTOS. Para marzo, Cabaña prepara otro espectáculo, totalmente distinto al presente. “Así que tienen que ir a ver primero este”, advierte.

El actor también anuncia que producirá varios espectáculos donde no necesariamente actuará, “pero tendrá mi firma, porque voy a estar ahí presente”, sostiene.

El actor pretende concretar este año un viaje postergado a España, por la Pandemia, “Hugo Robles escribió una obra en la cual participaré, con gran elenco que incluye a Maricha, Katya, Mani Del Valle, Clara Franco, Jorge Ramos, para la gente de España”, finaliza.