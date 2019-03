Guerra del asfalto irrumpe la calma de Quyquyhó

Fundado en 1776, Quyquyhó es uno de los pueblos más antiguos de Paraguay pero el desarrollo socioeconómico aún se demora en el lugar. Sin embargo, el nombre de la tranquila comunidad cobró protagonismo a nivel nacional esta semana. Esto fue tras la movilización de numerosos habitantes contra la historiadora Milda Rivarola, quien con un grupo solicitó a las autoridades no alterar el casco histórico con asfaltado y sugirió adoquinado para la zona de edificaciones patrimoniales.

Posturas. Durante un recorrido de este equipo periodístico por la zona se escucha la tajante postura de casi toda la comunidad: “Asfalto en toda el área urbana”.

“Las personas que están en contra del asfaltado completo ni siquiera residen en la comunidad o no son naturalmente de acá. No hacen compras. Vienen solo en fechas claves. No saben lo que es diariamente transitar por estos empedrados en mal estado o quedar aislados", comenta indignado Nicolás Lezcano, poblador de la zona. Otros exigen enérgicamente que Rivarola, quien reside en el pueblo en una de las fincas patrimoniales, abandone la comunidad por pensar diferente que ellos.

Las edificaciones históricas, construidas desde fines del siglo XVIII hasta inicios del XX, en gran parte aún son conservadas y el ambiente todavía tiene el olor a vegetación pura. No obstante, otras representativas viviendas coloniales han sufrido intervenciones, como revestidos en la pared o cambio de piso, como una forma de luchar contra la humedad o intentar estar a la “vanguardia”.

Necesidades. El tiempo pasa lento por sus calles pintorescas, poco transitadas y testigos mudos del éxodo de sus habitantes que buscan mejores oportunidades. La principal actividad económica es la agricultura y ganadería.

“Hace años anhelamos el asfaltado. Cuando el trayecto hasta Caapucú (32 km) ni siquiera era empedrado sino terraplén y había inclemencias del tiempo, ya nos desesperábamos si venía un paciente que debía ser derivado porque el camino era intransitable. También pedimos que todo el casco urbano se asfalte”, señala la enfermera del lugar Silvia Torres.

Nelly Rodríguez, comerciante de la zona, dice que la capa asfáltica es una oportunidad de esplendor económico. “No porque tengamos asfalto nos vamos a llenar de delincuentes y todo se va a alterar. Es una necesidad que tenemos hace años”, revela.

Justificando las modificaciones de las edificaciones antiguas, indica que conservar la estructura de adobe y paja es todo un desafío e implica presupuesto.

Intervención. Tras la presión mediática, representantes de la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y la intendenta de la comunidad, Patricia Corvalán, acordaron suprimir la utilización del asfalto en las calles que circunvalan la iglesia Natividad de la Virgen María, teniendo en cuenta que forma parte del Patrimonio Histórico Nacional, principal preocupación manifestada por algunos sectores de la población.

Corvalán sostiene que la idea es que el asfaltado en el área urbana pueda servir en el futuro para la interconexión con las otras compañías y municipios aledaños.