#AHORA Niegan ingreso al IPS a un aportante.



''Porque tenía el logo del canal me prohibió la entrada y le expliqué que solo venía para retirar un estudio. Me dijo que me quite la remera o que me retire, yo tengo puesta la remera del canal porque de acá debo ir a trabajar'',… pic.twitter.com/Pn4RvvopuM