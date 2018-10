La guardería Kinder House ubicada en Fernando de la Mora no está habilitada por el Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC ); las personas que cuidan a los niños tampoco son docentes parvularias.

"No existe habilitación de parte del Ministerio de Educación, posiblemente nos hallemos ante una guardería mau, no tiene patente de habilitación, solamente cuenta supuestamente con una habilitación que dio la Municipalidad, pero no cuenta con ninguna resolución por parte del MEC", afirmó la fiscala Elena Fiore a NoticiasPy.

Añadió que el local no cuenta con especificaciones técnicas para poder albergar la cantidad de niños a los que cuida. Las piezas son muy chicas y en cada una hay 10 menores.

"No tiene las dimensiones que necesita para poder tener una guardería", refirió la fiscala Fiore.

Por otro lado, ninguna de las personas que cuidan a los menores cuenta con alguna certificación ya que no son docentes parvularias.

"Creo que la Municipalidad lo habilita con una patente comercial. Creo que se dio porque aún no tenemos el informe oficial de la Municipalidad (de Fernando de la Mora). Ya solicitamos hoy que nos remita todas las documentaciones de la forma en que se procedió a habilitar esta guardería", contó.

El establecimiento está a nombre de la directora, Alicia Gómez, quien tampoco es directora pedagógica.

Fiore dijo que pidió la lista del plantel de todos los supuestos docentes y también citará a los padres de los menores para poder esclarecer los hechos.

Imputan a supuesta agresora

El Ministerio Público imputó este lunes a Liliana Elizabeth Sánchez por maltrato a niño bajo tutela, luego de que una mujer haya denunciado que su hijo supuestamente fue agredido por la misma en el interior de la guardería. Además, un circuito cerrado capta el momento del hecho.

La fiscala explicó que la mujer renunció a su trabajo y dijo que estironeó al niño porque le afectó un curso que realiza dentro del hospital neurosiquiátrico.

Nota relacionada: Investigan maltrato de niño en una guardería

Fiore dijo que la directora de la guardería le refirió que una forma de disciplinar a los menores era haciéndolos sentar en una silla durante un minuto si tienen 1 año y dos minutos si tienen 2 años. Sin embargo, Alicia Gómez le aseguró que desconocía que los menores recibían maltratos en el lugar.

Encargadas de niños eran solo estudiantes, según el MEC

Nancy Ovelar, viceministra del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dijo que constataron que ni siquiera hubo un inicio de gestiones para habilitar el local que funciona desde hace tres años, en donde tienen a aproximadamente 75 niños.

"Pudimos constatar que las dimensiones de las habitaciones son muy pequeñas, hay mucha densidad de niños en pequeñas habitaciones por metro cuadrado. En relación al plantel: hay una persona que está estudiando educación inicial, hay una enfermera, después, son todas estudiantes de sicopedagogía, fonoaudiología e inglés", refirió Ovelar.

La viceministra afirmó que no pueden clausurar algo que nunca fue habilitado. Explicó que en el lugar se cobraría alrededor de G. 800.000 mensualmente.

Tiene que haber control de todas las instituciones, dice ministra

Por su parte, la ministra Teresa Martínez, del Ministerio de la Niñez y laAdolescencia, dijo que acompañan el caso por la vulneración de derechos.

"Es una casa privada que están habilitando comercialmente para algo que, para nosotros, no corresponde. La Municipalidad avala una habilitación comercial, es cierto que es una institución privada a fin de ganar dinero, pero no puede ser a costa de los derechos del niño, tiene que haber un control de todas las instituciones", manifestó.

El caso

La madre del niño explicó en su denuncia en la Fiscalía que retiró a su hijo del centro de cuidado el jueves de la semana pasada, en horas de la tarde, y se percató de que el menor tenía algunos hematomas. Al consultarle a la profesora, le respondió que casi se cayó de la escalera, razón por la cual le agarró del brazo y que tal vez sea la razón por la que aparecieron los moretones.

La mamá también refirió que llevó a su hijo para consultar con un médico y que se percataron de que tenía más rasguños en el brazo izquierdo y en la espalda; por lo que volvió a la guardería y se reunió con la directora, a quien le planteó que tenía sospechosas de que su hijo fue agredido.

Luego de revisar las imágenes del circuito cerrado, la directora de la institución constató que Liliana Elizabeth Sánchez trasladó al niño, de manera agresiva, a otro sitio donde no hay cámaras y luego, al volver a la sala, se ve al niño llorando.

Los nombres de madre e hijo se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.