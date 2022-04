Guaireña y Nacional vencieron ayer en sus juegos por la fecha 7 del torneo Apertura de fútbol femenino 2022.

Guaireña se impuso de local a Tacuary por 2 a 1, mientras que Nacional derrotó por 1 a 0 a Guaraní. Hoy juegan: River vs. Ameliano y 12 de Octubre vs. Gral. Caballero desde las 15:00. En otro orden, la APF confirmó que el duelo Cerro vs. Olimpia será el 1 de mayo en La Nueva Olla con público (15:00).