Guaireña no falla de local y sueña

Lito cambió el partido. Richart González - Villarrica. Guaireña derrotó a Fulgencio Yegros por 2-0 con Carlos Lito Duarte a la cabeza para cambiarle la cara al Albiceleste. Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Goles: 50' Carlos Lito Duarte y 78' José Verdún (G). Expulsado: 14' Ernesto Cristaldo (FY).

Golpe de autoridad. Darío Bareiro - Atyrá. Atyrá FC se hizo fuerte de local y venció 2-1 al 2 de Mayo. Estadio: San Francisco de Asís (local Atyrá FC). Goles: 46’ Carlos Ripoll, de penal, y 53’ Marcelo Cáceres (A); 57’ Diego Vázquez (2M). Expulsado: 65’ Federico Giménez (A).

Se complican ambos. Robert Figueredo - Coronel Oviedo. Ovetense y 3 de Febrero igualaron 0-0 en un choque clave por la permanencia. Ambos siguen en zona de descenso. En el promedio, Ovetense tiene 1,240 y el “3” es último con 0,894. Estadio: Ovetenses Unidos (local Ovetense FC). Gol: No hubo. Amonestados: 19' Rommel Vera y 43' Héctor Sanabria (3F).

Clásico en cero. Carmen Rodríguez (*). Trinidense y Rubio Ñu no pudieron romper el cero en el clásico del barrio Santísima Trinidad. Todo el colorido y la fiesta estuvo en las gradas, pero la emoción no llegó a las redes. Estadio: Martín Torres (local Trinidense). Gol: No hubo. Amonestados: 34' Jorge González y 59' Juan González (T); 57' Juan Ávalos (RÑ).

Salvó el empate. Fernando Noceda (*). Independiente de Campo Grande rescató de local un empate 1-1 ante General Caballero de Juan L. Mallorquín con un gol en el descuento. Estadio: Ricardo Gregor (local Inde CG). Goles: 93' Éver Vera (IC); 57' Sergio Samudio (GC). Expulsado: 52' Eric Ramos (IC).

Victoria clave del Tricolor. Moisés Centurión (*). Sportivo Iteño goleó 3-0 al Deportivo Caaguazú y con esto sigue fuera de la zona del descenso, mientras que el maderero sigue hundido. Estadio: Salvador Morga (local Spvo. Iteño). Goles: 21' Óscar Martínez, 65' Antonio Oviedo y 80' Richard Araujo (SI). Amonestado: 92' Wilson Ibarra (DC). (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.

La Albiceleste derrotó 2-0 a Fulgencio Yegros y es primera con 36 puntos.Atyrá ganó en choque directo al 2 de Mayo y quedó como único escolta.Texto