Grupos definidos para el Nacional C15 de salonismo

Los duelos para hoy por la fecha 1 desde las 18:00 son: Benjamín Aceval vs. Caaguazú, Amambay vs. Caazapá, Carmen del Paraná vs. Caacupé y Encarnación vs. Paranaense.

Nacional C50. La FPFS también elaboró el calendario para las finales del último evento del año, el Campeonato Nacional Máster Categoría 50 años, a disputarse del 20 al 23 de diciembre en la ciudad de Presidente Franco.

Jugarán este certamen de cierre de temporada los seleccionados de Presidente Franco, Tebicuary, Villeta y Fernando de la Mora.

Los juegos serán en el Municipal franqueño.