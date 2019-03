Grupo Reguera no convocó a acreedores, según se aclaró

El Grupo Reguera manifiesta en el mismo que las empresas que lo componen nunca han solicitado convocatoria de acreedores, ni está en sus planes hacerlo, “por lo cual las informaciones falsas que están circulando sobre este tema carecen de fundamento alguno y responden a oscuros intereses que desconocemos”, según reza el comunicado.

Además, se aclara que todas las empresas del grupo pertenecen en exclusividad al señor Atilio Manuel Reguera González y no tienen conexión alguna con otras empresas propiedad de familiares del citado.

Las empresas que forman parte del holding son: AM Reguera División Electrodomésticos, AM Reguera SA, AM Reguera Ensambladora de motos Yamazuky, Polifabril SA, Polipet SA, Agroenergética Reguera SA (Agregsa), Agroganadera AMR, Reguera Emprendimientos Inmobiliarios y AM Reguera SA Metalúrgica.

Días pasados, el ciudadano Hugo Portillo, en su cuenta de Twitter @hugoportilloPY publicó que entre los principales bancos afectados por la convocatoria de acreedores del Grupo Reguera estarían dos importantes entidades de la plaza con una deuda acumulada de USD 40 millones.

Reprodujo incluso una publicación de periódico, donde el ciudadano Atilio Manuel Reguera Riquelme convocaba a acreedores, cuyo caso fue atendido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de Asunción, según consta en la publicación.