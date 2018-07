Gremios piden priorizar a las firmas locales en obras viales

A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señaló que “antes que cambiar, creo que la palabra es mejorar” y que “las megaobras deben ser de menor tamaño, de 40 a 50 millones de dólares, que está más al alcance de la realidad nacional”.

Continuó: “No estamos en contra de la contratación de empresas extranjeras, en una sana competencia, pero no podemos competir cuando se habla de financiar obras de 500 millones de dólares. En verdad, las extranjeras ganan y hasta ahora no se ve mucho movimiento. No vemos equipos nuevos, no vemos personales propios. Los equipos que vemos son de empresas paraguayas subcontratadas”.