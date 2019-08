Gremios insisten en reducir gastos superfluos y rechazan mayor déficit

Respeto. Analistas y ex ministros de Hacienda (izq.) pidieron al EEN no elevar el déficit.

La posibilidad que está evaluando el Ministerio de Hacienda de aumentar el déficit por encima del 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), para no frenar las inversiones en tiempos de desaceleración, no genera empatía en el sector privado.

Directivos de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) coincidieron en que, antes que elevar el topeo legal, se debe reducir el gasto superfluo y combatir más fuertemente al contrabando y la evasión para tener mayor espacio. Insistieron en cuidar la disciplina y el equilibrio fiscal, pilares que permitieron conservar la estabilidad macro.

Para el asesor económico de la CAP, Rubén Ramírez Lezcano, más que como una preocupación, desde el gremio ven esto como una inconsistencia con lo discutido en la cumbre de Poderes realizada hace unas semanas, donde los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial tomaron el compromiso de disminuir la “grasa presupuestaria” y el impacto que tiene en el plan de gastos el gigantesco aparato estatal.

A su criterio, hay mucho que hacer aún con respecto a la informalidad para incrementar los ingresos sin recurrir a más endeudamiento.

“En primer lugar, el esfuerzo tiene que estar orientado a preservar los principios y fundamentos de la estabilidad macro, lo que implica tener equilibrio en la política fiscal. Si el gran problema es la recaudación, hay un espacio importante en el contrabando y la evasión”, manifestó Ramírez Lezcano.

Efectos. El directivo de la ARP, Jorge Dos Santos, por su parte, subrayó que una vez que se pierde la disciplina fiscal hay un riesgo latente de perder también la estabilidad en la que se fundamentó el crecimiento de nuestra economía en los últimos años.

Señaló que los momentos difíciles no deberían implicar más carga para un sector determinado, pero que la posibilidad de aumentar el déficit fiscal puede tener su impacto en más impuestos o en el aumento de la inflación.

Resaltó que “si se quiere ganar espacio se podrían suspender nuevas contrataciones en casos de jubilación o retiro, y eliminar los gastos en croquetas y secretarias vip”.

El plan. Tras una reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) realizada este jueves, el ministro de Hacienda, Benigno López, informó que la cartera está evaluando la posibilidad de aumentar el déficit fiscal por encima del 1,5% para no frenar las inversiones previstas dentro del plan de reactivación de la economía.

El titular del EEN subrayó que la situación actual es bastante difícil por el bajo crecimiento de los ingresos tributarios. Resaltó que si este escenario no mejora en estas semanas, pedirían al Congreso dejar sin efecto el tope legal fijado en la LRF.

El déficit fiscal es generado cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos, pero no puede ser superior al 1,5% del PIB. No obstante, la LRF establece que ese tope puede ser suspendido por el Congreso en casos de caída de la economía interna.

Analistas pidieron esfuerzo para no superar topeEn la reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) también participaron varios analistas económicos, ex ministros de Hacienda y un ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).Los mismos pidieron a los integrantes del EEN hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esto, ya que la citada normativa es un parámetro importante para aquellas personas que han invertido en el país y para que el Gobierno tenga un mecanismo adecuado del control del gasto y la inversión.Algunos de los analistas que participaron de la reunión con el Gobierno fueron los ex ministros Santiago Peña, Manuel Ferreira y César Barreto; el ex titular del BCP, Carlos Fernández Valdovinos; y Amílcar Ferreira, Fernando Masi, Gladys Benegas y Stan Canova.