Gremios empresariales plantean acción puntual ante el contrabando

Así coincidieron el titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, y el de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, Emil Mendoza, quienes enfatizaron en que últimamente la llamada lucha contra el flagelo no está teniendo casi ningún resultado, puesto que en la calle misma se evidencia el ingreso indiscriminado e ilegal de productos, principalmente desde el mercado argentino.

“Queremos llevar un plan de acción concreto a las autoridades nacionales y a las futuras, y que en la transición se tenga en cuenta el estado de esta grave situación que se ponga foco en una solución diferente a la de hasta ahora, en la lucha contra el contrabando”, sostuvo Dumot.

A su criterio, las industrias y los importadores están sufriendo enormemente, dentro de un escenario que se ve aumentado con la devaluación constante del peso argentino, “que no tiene pronósticos de mejoría, sino hasta las elecciones generales del vecino país; un problema que no se resolverá por sí solo… y no vemos ninguna acción desde Paraguay (para contener el ingreso masivo)”, agregó.

Por su parte, Mendoza refirió que prácticamente la mitad del movimiento económico se desenvuelve mediante transacciones que evaden impuestos, bajo el mecanismo de ingreso no declarado y venta callejera.

“Vamos a solicitar una reunión con autoridades de la banca matriz y con el Poder Ejecutivo; estuvimos tratando con funcionarios de menor jerarquía, pero no encontramos respuesta”, enfatizó.

Para el referente, las empresas que pagan impuestos sienten una gran merma en sus operaciones, lo que les hace imposible el sostenimiento de sueldos, agencias, fábricas, estaciones de servicios, etc.

No descartó, además, que si no se llega a alguna solución de fondo, podrían iniciar acciones hacia algún paro, según adelantó.

Las entidades que estuvieron en la reunión

Los gremios que participaron de la reunión: Centro Importadores del Paraguay, Cámara Paraguaya de Supermercados, Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas, Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines, Cámara de Especialidades Veterinarias, Cámara paraguaya de proveedores, Cámara de Alimentos y Bebidas, Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación, Cámara de Representantes de Productos Farmacéuticos, Cámara Paraguaya de Investigación Farmacéutica, Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, Asociación Rural del Paraguay, Cámara de Productos y Equipos Médicos Odontológicos y de Laboratorios y Asociación de Casas de Cambio del Paraguay.