Gremio de abogados se opone a que un político presida JEM

Roa puso en claro su posición luego de una reunión que mantienen los miembros del JEM con diferentes gremios de abogados.

“Me preocupa que los políticos quieran copar la presidencia (del JEM). No vamos a permitir que esto suceda de nuevo. Hemos recuperado esta casa de la figura más catastrófica que nos vino desde el Senado (González Daher)”, afirmó.

Según fuentes, el senador Enrique Bacchetta estaría aspirando a ocupar el cargo de presidente del JEM.

La mujer, que se hizo conocida por encabezar escraches contra políticos, también mostró su malestar por la ausencia de algunos miembros del Jurado en la reunión mensual con los abogados.

En su opinión, los ocho miembros que componen la entidad deberían participar de los encuentros y no solo algunos representantes, como se está dando actualmente. “Mi gremio dejó clara una postura: quien no venga a la reunión será visitado en su casa. Si no vienen o no justifican su inasistencia, iremos a su casa. Es una falta de respeto, es soberbia de las autoridades”, subrayó.