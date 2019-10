Grant Thornton, auditoría internacional, abre sus puertas en el Paraguay

La ceremonia de relanzamiento se realizó el miércoles 23 de octubre en el salón Altea del World Trade Center (Aviadores del Chaco 2050, torre 4, piso 4), y contó con la presencia de autoridades nacionales, clientes y socios de la firma local y global para el brindis de inauguración oficial y el inicio del trabajo con visión de futuro y asesoramiento significativo apostando por el crecimiento del país.

Durante la noche se desarrolló una charla sobre las perspectivas económicas de Paraguay desde una mirada global ofrecida por el PhD y economista Ignacio Munyo, quien participó como consultor internacional de una reciente misión de la OEA con autoridades nacionales con el fin de analizar los desafíos del país para mejorar la competitividad.

El equipo de Grant Thornton Paraguay asegura altos estándares de calidad a sus clientes, ayudando a organizaciones dinámicas a dar un salto cualitativo y cuantitativo para competir exitosamente en un futuro donde la única certeza es el cambio. La firma ya opera en el mercado local bajo el nombre Grant Thornton en el World Trade Center de Asunción (torre 3, piso 7), ofreciendo todas las líneas de servicio conocidas internacionalmente que incluyen auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría para el sector público y privado.

Para mas información, se puede contactar a: ECOM – Estrategias de Comunicación: Midi Ybáñez, 0981 438809, midi.ybanez@ecomestrategias.com.

Acerca de Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton es una de las organizaciones líderes a nivel mundial de firmas de auditoría, impuestos y consultoría independientes. Las firmas ayudan a organizaciones dinámicas a liberar su potencial de crecimiento brindándoles asesoramiento significativo y con visión de futuro. Equipos proactivos, liderados por socios accesibles en estas firmas, utilizan su capacidad de análisis profundo, amplia experiencia e instinto para entender problemas complejos de clientes del sector privado, que cotizan en bolsa y del sector público, a fin de ayudarlos a encontrar soluciones.

Más de 53.000 personas de Grant Thornton en más de 140 países se enfocan en marcar una diferencia para sus clientes, colegas y las comunidades en que vivimos y trabajamos.

Grant Thornton se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes, y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto.

Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro, es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.