Grandes melodías de la popular música suenan en la Alianza

En la primera parte, la Sinfónica presenta un repertorio variado con melodías de película y folclore como Fantasía paraguaya, Alma llanera, Danzón 2, El padrino, Hawai 5.0, Radezky, Galopera y Recuerdo de Ypacaraí. En la segunda parte, la Jazz Band realizará un recorrido por diversos géneros como el jazz, la salsa, el mambo y el tango, con composiciones como The Jazz Police, American Patrol, Pink Panther, Acuarela Brasilera, Sing sing sing, La muerte del Ángel, Rescata mi corazón, A mi manera y In the mood. Cristina Bitiusca y Alcides Ovelar se sumarán a la agrupación, para enriquecer las melodías en esta presentación enmarcada en los festejos de la Fiesta Nacional de Francia, que se recuerda el 14 de julio.