"Gracias a Dios yo estoy vivo y mi amigo está muerto", dice comisario Cabañas

“Ese día (del asalto) recibí una llamada a eso de las 9:30, avisándome que tenía un servicio de inteligencia antes del mediodía. Agarré mi vehículo y me fui a la Dirección del Departamento Central, al llegar le encontré al subcomisario (César) Paiva y a (Arístides) Peralta. Entonces, me informaron ellos del trabajo en sí, de la información que ellos tenían y Peralta también me contó que no sabía nada”, comenzó contando Julio Cabañas a Telefuturo.