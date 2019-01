González, frustrado por no ser albirrojo

“Soy el paraguayo en el extranjero con mejor promedio de gol; no sé qué hay que hacer para llegar a la Selección”, destacó el jugador guaireño que sumó 16 goles en 31 partidos con Necaxa y Pumas de la UNAM.

“No sé si es justo o no, pero el rendimiento habla solo. Ahora ya no me hago ilusiones, no depende de mí, me concentro y juego solo por mí. Algún día se me tiene que dar”, comentó González en una entrevista radial.

Además, el punta reveló que estuvo muy cerca de ser nacionalizado chino y jugar con esa selección, pero optó por no hacerlo y seguir con la ilusión de ser jugador albirrojo en algún momento.

“La Albirroja es mi prioridad”, sentenció.