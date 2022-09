González Daher, con condena firme, Fiscalía ya debe indagar a su esposa

Ahora que quedó firme y ejecutoriada la condena de 15 años de prisión para el prestamista Ramón González Daher, quien desde el miércoles pasado guarda reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la Fiscalía ya debe iniciar la investigación a la esposa del ex dirigente deportivo, Delcia Karjallo de González.

Así también, el Ministerio Público debe abrir una carpeta de investigación contra la abogada Emma González Ramos, la profesional del Derecho que patrocinó las más de 500 denuncias falsas que promovió Ramón contra sus víctimas del esquema corrupto y perverso de usura y lavado de dinero que había montado y en el que utilizaba a jueces y fiscales a beneficio del clan.

En el mes de marzo pasado, mediante un comunicado oficial, la Fiscalía se excusaba de que no investigaban a la esposa de RGD debido a que “el Tribunal de Sentencia aún no le había remitido los antecedentes de la condena de Ramón y su hijo Fernando González Karjallo”, porque la sentencia aún no se encontraba firme.

En ese sentido, resaltaba que ”la Fiscalía aguarda dichos antecedentes que deben ser remitidos de manera oficial para iniciar las investigaciones, tal como había indicado el Tribunal de Sentencia sobre Delcia Karjallo de González y otras personas”.

“La Unidad Anticorrupción solicitó confirmar la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio”, dice aquel escrito del Ministerio Público.

Pero, ahora, con la confirmación de la pena del prestamista luqueño y su hijo, la investigación a la esposa de Ramón, Delcia Karjallo, y a la abogada Emma González Ramos ya no tiene motivo alguno para su retraso.

Durante la lectura de sentencia contra RGD, la presidenta del Tribunal, la jueza Claudia Criscioni, criticó la labor del Ministerio Público por no acusar en la misma causa a la esposa del prestamista luqueño, quien tuvo activa participación en el esquema de apriete y doble cobro usurario.

El dato que resaltó es que Delcia Karjallo es titular de las mismas cuentas bancarias de su esposo Ramón y su hijo Fernando, por lo que estaba al tanto de todos los millonarios movimientos que se realizaban en dichas cuentas.

En la ocasión, el Tribunal de Sentencia también instruyó la investigación de las actuaciones de Roberto Garcete, la persona que había realizado un préstamo de Ramón con un testigo que luego perdió su casa; y las actuaciones de la abogada González Ramos, quien patrocinó a RGD las denuncias falsas contra sus víctimas ante la Fiscalía, “en donde se declaran hechos que no concuerdan con la realidad y se han probado durante el juicio”, según el Tribunal.

Es así que quedó comprobado en juicio que ambas mujeres (Karjallo y González) eran piezas claves en el esquema corrupto del clan liderado por RGD y su hijo.