Golpe bajo en la Olla

El Gumarelo le achicó los espacios, incluso ganando en los rebotes, y esto hizo que no se tuviera un juego dinámico. No obstante, en el primer tiempo, el juego se desarrolló mayormente en el mediocampo. Dentro de la poca claridad que se tuvo, Cerro buscó profundizar por la derecha con las subidas de Espínola, asociándose con Carrizo y Villasanti, pero le faltó esa conexión con los delanteros dentro del área rival. La visita tuvo en Iván Franco como el hombre que rompió la cortina defensiva del rival, aunque no logró resolver con brillantez a la hora de concluir las jugadas.

En la complementaria, con el ingreso de Novick, Cerro tuvo más incidencia en campo contrario, pero ante la férrea marca de los liberteños se complicó la posibilidad de llegar a abrir el marcador. Hasta que Carrizo rompió con su remate en la cabecera del área para marcar el tanto azulgrana.

NO SUPO CERRAR. Con la ventaja en el resultado, Jubero, en vez de cerrar el partido, siguió buscando el segundo.

Chamot, al colocar a Rodrigo Rivero y Antonio Bareiro, reforzó la mitad de cancha para arriba y ante los espacios dejados en el fondo, en menos de cinco minutos, Libertad dio vuelta en el resultado, primero a través de Ángel Lucena y posteriormente por autoría de Bareiro, que nuevamente se hizo sentir en el estadio azulgrana.

Cerro ahora se enfoca plenamente en ratificar su buen presente en la Libertadores, este martes, ante Nacional.