Goli Stroessner asegura sentir vergüenza de Abdo

Alfredo Goli Stroessner, el nieto del ex dictador Alfredo Stroessner, utilizó ayer su cuenta en Twitter para criticar duramente al presidente Mario Abdo Benítez, y dejar en evidencia la ruptura de una amistad que duró varios años.

“Lamentable MAB, pensé siempre que era un amigo, pero se convirtió en amigo de otros nuevos amigos que jamás le importaron. Me avergüenza su gestión de Gobierno y me arrepiento de haberle apoyado cuando más necesitaba. No tengo ni le debo ningún favor, la verdad duele pero sana”, escribió Goli, y rápidamente su mensaje se viralizó, generando todo tipo de comentarios y entredichos en las redes sociales.

De hecho, Abdo empezó a militar en política de la mano de Goli Stroessner, con quien incluso llegó a fundar el movimiento denominado “Paz y Progreso”, frase utilizada durante la dictadura. Ambos hicieron campaña juntos, y la amistad que compartían data de hace mucho tiempo. El nieto del ex dictador, también aprovechó sus redes para criticar a miembros del círculo del presidente como Nicanor Duarte, director paraguayo de Yacyretá.