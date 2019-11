Godoy dice que juicio no se disipó y es “comodín” para destituir a Abdo

El motivo principal del juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aún no se disipó, según sostuvo el senador cartista Sergio Godoy, y vuelve a salir a flote luego de publicarse los dictámenes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acta de Itaipú.

El proceso fue frenado por el movimiento Honor Colorado y uno de los argumentos fue que se debía esperar el resultado de la investigación.

Pero la idea más radical fue expuesta por Godoy, que en todo momento insistió en que Abdo debía ser destituido, y considera hasta ahora que es su compromiso como colorado sacarlo cuanto antes del poder. “Este Gobierno nos está llevando a la deriva, está traicionando los intereses del país y llevando al partido al precipicio. Imaginate seguir con este Gobierno cuatro años, quién le va a votar al Partido Colorado después si vamos a entregar el país a una gavilla de delincuentes, con pocas excepciones”, aseveró.

Godoy explicó que si bien la Constitución Nacional dice que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, en este caso, el juicio político no fue tratado y no llegó al Senado, que debe convertirse en tribunal. La Cámara de Diputados solo dedujo que no había méritos y que esperarían el dictamen de la CBI, como declaró Pedro Alliana. “Y así puso al costado la posibilidad de un juicio, pero yo creo que sigue latente, va a ser como un comodín cuando estás jugando a las cartas, que tenés ahí y se va a usar de darse la situación. Tampoco creo que si hubiera un dictamen muy fuerte iba a avanzar, sino que es una circunstancia que está ahí anotada, que se va a utilizar para un eventual juicio político”, sentenció.

Una de las causas más fuertes para retroceder en el juicio político fue el hecho de que si Abdo era destituido, junto con el vicepresidente Hugo Velázquez, iba a asumir un liberal como presidente, ya que Blas Llano, como titular del Congreso, se encontraba en la línea directa de sucesión.

“Fue un motivo importante para que se frenara el juicio. Y si mis correligionarios piensan así, el 1 de julio, si hay un presidente del Senado colorado, Marito se tendría que ir, porque la causal subsiste, la causal no se tocó. Con ese razonamiento, quiero ver qué van a hacer el próximo año”, advirtió Godoy.

FALSA UNIDAD. El legislador manifestó que la unidad no existe. Insistió en que Abdo cometió una traición alevosa contra el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y eso fragmentó el partido. En segundo lugar, su responsabilidad en el acta de Itaipú y tercero, una pésima gestión, son factores que imposibilitan superar la división.

Indicó que de agosto hasta hoy, muchos legisladores cambiaron de postura por la mala gestión, por lo que el juicio podría tener números.

Finalmente, Godoy aseguró que Marito entregó al país y que no hubo cambios desde entonces, por lo que sostiene que se debe partir de la base de que en el 2023, la ANR será derrotada. “Como colorado, tengo el doble de compromiso; por el país, lo del acta, y como colorado, la gestión. Marito está entregando el partido a la oposición”, apuntó.



