Gobierno tiene un tibio mensaje ante corrupción, dice analista económico

“Este Gobierno no dio un mensaje claro de castigo a la corrupción y su gestión de la crisis no fue profesional. Solo vemos inoperancia y un mensaje tibio ante la corrupción, que sugiere complicidad con los casos de corrupción”, expresa el especialista.

El economista insistió que los niveles de corrupción del Gobierno “han sido altos y la respuesta es tibia”, lo cual motiva el reclamo ciudadano. “Esto es un retroceso y coloca al Paraguay en el foco internacional con una mala imagen, con un gobierno débil por su falta de autoridad, que se fue desgastando y que no honró ese poder dado en las urnas”, apuntó.

Desde el punto de vista económico, considera que la gestión política del actual presidente “perdió credibilidad e iniciativa, y ahora no puede impulsar nada importante”. “El Gobierno está en terapia intensiva y con respirador. Ahora tiene un bajo margen de maniobra. Ya activó el piloto automático con miras a no caer hasta acabar su mandato, demostrando ser un gobierno débil en su segundo periodo”, manifestó.

PREOCUPANTE. Por su parte, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), reveló su preocupación por la situación política actual que atraviesa el país.

“La ciudadanía llegó a unos niveles de madurez que no le permite seguir tolerando el engaño, la corrupción, la impunidad, los privilegios y el manejo discrecional de los escasos recursos del Estado”, expresó el empresario de la ARP.

En tanto, consideró que la solución no pasa por “tumbar gobiernos”. “Es un juego peligroso interrumpir el proceso democrático mientras subyace todo el esquema corrupto empotrado en el Estado desde hace décadas”, subrayó.

“Hay que demostrarle al Gobierno que si no asume posturas patrióticas que beneficien al país, no pueden seguir. Eso está claro. Pero no podemos hacerle el juego a oportunistas, traficantes de la política, que nos lleven al caos. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Esperemos que no se recurra a la violencia y a actos irracionales que enluten de nuevo al país”, apuntó Galli.