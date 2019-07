Gobierno resalta acuerdo y asegura que no afectará la tarifa de la ANDE

El embajador de Paraguay ante el Brasil, Hugo Saguier, en conferencia de prensa, detalló que el acta bilateral para la compra de potencia de Itaipú no afectará la tarifa de consumo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ni implica la renuncia de una soberanía energética.

“La suscripción del acta bilateral es el primer gran triunfo del Paraguay en la negociación con el Brasil. No habrá aumento de tarifa”, aseguró, al tiempo de agregar que el acuerdo es un gran paso para las negociaciones del Anexo C del Tratado de la Itaipú, que se realizará en el 2023.

Según Saguier, el documento se refrendó tras haber divergencias entre la ANDE y la Central Eléctrica Brasilera (Eletrobras), por lo cual, el Gobierno brasileño solicitó la reunión de las altas partes contratantes y se dio lugar a una mesa de negociación desde el mes de marzo.

“Entendimos que era oportuno ir a esta mesa porque sería muy conveniente a los altos intereses del Paraguay, para ir conociendo las posiciones de ambos países”, comentó.

Añadió: “Queremos señalar que, para nosotros, la suscripción del acta bilateral es el primer gran triunfo para el Paraguay. Hemos logrado cuestiones que nosotros consideramos fundamentales: nos garantiza la previsibilidad de nuestra política energética”, destacó.

De la conferencia de prensa también participó el nuevo titular de la ANDE, Alcides Jiménez, quien formó parte de la mesa de negociación con el lado brasileño. Asimismo, estuvo también presente José Sánchez, director técnico de la Itaipú binacional, lado paraguayo.

Reiteró que no se prevé el aumento de la tarifa en un corto plazo. Incluso, remarcó que desde el Gobierno existe una instrucción de agilizar los trabajos de las condiciones de infraestructura, para disminuir las pérdidas técnicas, a fin de que estos ingresos sean destinados a bajar la tarifa social.

No obstante, el diplomático paraguayo alegó a los medios de prensa que sí se podría dar un aumento a largo plazo, en caso de que se amplíe la cantidad de usuarios en la tarifa social.

Sobre la hermeticidad con la que se llevaron a cabo dichas negociaciones, Saguier indicó que las partes interesadas estuvieron en conocimiento y que, a partir de marzo de este año, se inició el trabajo, que finalizó con el acuerdo firmado el 24 de mayo.

Este documento convenía un contrato interno con ambas empresas estatales a cargo de la distribución de energía eléctrica, el cual el ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, se negó a firmar y fue obligado a renunciar.

Limitación de potencia contratada

Sobre la limitación de variación del 6% en la contratación de energía impuesta a la ANDE, Jiménez explicó que esta resulta en una “protección” a la empresa estatal.

Argumentó que el límite fue impuesto luego de que la ANDE sustrajera parte de la contratación del lado brasileño, mediante un acuerdo interno, por requerir más consumo de lo que venía acordando.

“Es una cooperación con la ANDE, no es una limitación. Esto no impide que la ANDE, según su capacidad, pueda adquirir mayor contratación, pero el límite es 6%”, señaló.

Igualmente, mencionó que con el acuerdo se estableció que la potencia contratada corresponderá a un tercio de la máxima demanda nacional prevista anualmente.

Ex director de Itaipú asegura que acuerdo no afectará tarifa

El ex director paraguayo de Itaipú, Jorge Ayala Kunzle, aseguró que el acuerdo firmado en mayo pasado con el Brasil no repercutirá en el aumento de la tarifa para los usuarios paraguayos.

“Actualmente, existen alianzas muy fuertes entre Itaipú y la ANDE, y dudo que esto (el acuerdo bilateral) necesariamente se traduzca en un aumento en la tarifa final de usuario”, indicó.

Así también, dijo que la estatal debe aumentar su energía contratada y que no lo estaba haciendo desde el 2016. "Es lógico que ante una demanda de consumo la ANDE deba aumentar su energía contratada y no lo estuvo haciendo", subrayó a radio Monumental 1080 AM.