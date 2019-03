Gobierno reflota ley de superintendencia de jubilaciones

Además de la ley que ratifica el Convenio 102 de seguridad social para una reforma del sistema de seguridad social; funcionarios públicos contratados que puedan acceder al Instituto de Previsión Social y la ley de bancarización del salario.

Lo presentarán antes de mitad de año, según anunció ayer la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, tras suscribir convenio de cooperación con Fabio Bertranou, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para trabajo decente y formal en Paraguay.

Sobre la ley de superintendencia de pensiones, la ministra dijo que establecerá un control. Señaló que están conversando con los otros sectores para no tener obstáculos. “Todos consensuamos que la ley es necesaria. Hay dos o tres artículos que hay que pulir con los diferentes sectores”, indicó.

Acotó que actualmente hay 62.000 funcionarios públicos contratados que no están en el sistema de seguridad social pero que responden a la Caja Fiscal que depende de Hacienda y no de IPS. “Los queremos migrar y estamos trabajando con Hacienda para hacer la parte técnica para que dejen de pagar IVA y empiecen a cotizar en el sistema de seguridad social. Queremos dar tranquilidad y previsión a miles de trabajadores que no tienen proyección”, explicó.