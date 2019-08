Gobierno podría no terminar su periodo

El diputado Carlos Rejala, del Partido Hagamos, dijo que si el Gobierno no realiza los cambios en su Gabinete, podía no acabar su periodo.

Resaltó que el presidente de la República Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez se salvaron esta vez del juicio político, pero que la próxima quizá no corran la misma suerte.

“Ahora le tiraron un salvavidas que podría desinflarse en cualquier momento, si sigue así, no culmina su periodo de gobierno. Este gobierno ya no tiene legitimidad ni goza de la confianza de la gente, tiene los días contados si sigue el mismo rumbo”, aseveró.

Rejala indicó que los que fueron respaldados por Abdo no realizaron una buena gestión. “No solo me preocupa que no haya cambios, sino que me preocupa a quiénes confirmó que se quedan, que a mi criterio, dejaron mucho que desear”, expresó.

“Mario Abdo no tomó conciencia de la grave situación de su gobierno, está tambaleando y sigue sin dar muestras de liderazgo. No hay un cambio de timón, no cambió a los jugadores que no rinden en la cancha, sigue la improvisación, duda en realizar las correcciones y sigue prisionero de sus errores”, sentenció.

Las áreas falentes, dijo, son educación, seguridad y salud.