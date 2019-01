El ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia adelantó que no se opone a derogar las tasas militares.

La confusión generó un caos en la ciudadanía, días atrás, cuando jóvenes se aglomeraron masivamente para inscribirse como objetores, ante la amenaza de pagar elevadas multas. Algunos, incluso, se desvanecieron en las filas, debido además a las altas temperaturas registradas en el país.

Lea más: Oposición pide sesión extra para tratar proyecto y frenar multas por el SMO

Los diputados y senadores que trabajan durante el receso parlamentario decidieron entonces convocar a las autoridades involucradas para analizar si es necesario llamar a una sesión extra para derogar las tasas militares.

Soto Estigarribia reconoció ante los congresistas que, con la Constitución Nacional de 1992, varios artículos de la Ley 569/75 del Servicio Militar Obligatorio ya no se pudieron cumplir.

“No existe manera de coaccionar al joven para ir tanto a cumplir con el servicio militar, por más de que sea una ley, ni tampoco para ir a pagar la tasa militar”, expresó el titular de Defensa.

Explicó que deben existir las condiciones para hacer cumplir una ley, si no, es “letra muerta”, como en este caso al no haber una sanción determinada. En este sentido, adelantó: “No ponemos objeción” respecto a la iniciativa de derogar los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley 569/75, todos relativos a la tasa militar que establece una obligatoriedad en el pago a los ciudadanos exonerados del SMO.

Mencionó que en algún momento esta recaudación sirvió para mejorar la infraestructura de las Fuerzas Armadas, pero, como ya no pueden obligar a los jóvenes a pagar, actualmente el monto no es importante. En ese sentido, dijo que la intención ahora no es recaudar sino únicamente formar para la eventual protección de la seguridad y soberanía del país.

Consultado sobre la capacidad para albergar a los jóvenes en edad del SMO, respondió que depende del presupuesto y que este año hay 4.067 cupos. Comparó con 1992, cuando pasaron por el cuartel 17.000 soldados.

Menores de edad

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañó con orgullo a su hijo de 17 años durante el primer día en el Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor).

Lea también: Piden medidas de protección para hijo de Mario Abdo que está en el SMO

Pero al día siguiente, los abogados Diana Vargas y Jorge Rolón Luna pidieron medidas de protección para todos los menores inscriptos en el servicio militar obligatorio, incluyendo al hijo del mandatario, basándose en la Ley 3360/2002, que establece que en ningún caso los adolescentes menores a 18 años podrán realizar el SMO.

El ministro de Defensa también fue consultado sobre esto y dijo que es natural que haya menores, con previa autorización de sus padres. Dijo que en Cimefor hay unos nueve adolescentes y que, a nivel general, hay más de 400 jóvenes de la secundaria que probablemente tienen menos de 18 años y realizan el servicio en las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas.

Defensor del Pueblo en la mira

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, conforma la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia y fueron sus advertencias las que ocasionaron confusión. En un principio, había dicho que los jóvenes tenían seis meses de plazo a partir de este enero para regularizar su situación respecto al servicio militar y, de lo contrario, debían pagar multas.

En la audiencia con los parlamentarios, arrancó con argumentos en su defensa. “Yo, particularmente, no quiero hacer ningún tipo de epopeya en cuanto a los últimos acontecimientos ocurridos. Nada que salga fuera de mi conocimiento ni de mi trabajo será utilizado como una herramienta personal; aun así, entendiendo de que la posición de víctima es la posición más cómoda aquí en Sudamérica y cualquier parte del mundo”, expresó.

Por su parte, también admitió que se necesita modificar la Ley 4013/10 de la Objeción de Conciencia y negó que haya hablado de sanciones.

La senadora Desirée Masi había planteado un juicio político contra Godoy por confundir a la ciudadanía con el tema.

El defensor, incluso, había acompañado la larga fila de jóvenes alentándolos a cumplir con el trámite de objeción, aunque ahora dijo que el ambiente ya está más calmado.