"Gobierno de Mario Abdo es débil", afirma Esperanza Martínez

“Se siente que el presidente está mostrando un Gobierno débil, y no hemos tenido una línea clara de cuál va a ser su intervención. Estamos a punto de aprobar un presupuesto que me parece más de lo mismo, un presupuesto que no nos permite mirar cuestiones anticíclicas ante un escenario regional complejo”, expresó.

La parlamentaria de la oposición cuestionó duramente que el jefe de Estado no haya puesto en primer lugar la educación en sus primeros tres meses de Gobierno.

Además, mencionó que la crisis que se desató durante los últimos días en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) debe resolverse y -de alguna manera- recomponer la confianza institucional.

Lea más: Mario Abdo sobre crisis en el MEC: "Vamos a esperar que las aguas se calmen"

Criticó que el mandatario ya hubiera presentado los proyectos sobre la reforma educativa o, por lo menos, un calendario de discusiones entre docentes y estudiantes.

“Ya pasaron casi 100 días de su Gobierno, y esta situación no nos permite pensar que el presidente tiene una hoja de ruta clara. Siguen las rencillas, las peleas y las confrontaciones, pero los grandes problemas nacionales siguen ahí, acosándolo más”, dijo en entrevista con la 970 AM.

Nota relacionada: Presidente justifica gastos de viático en viaje a Italia y critica a Cartes

Insistió en que Abdo Benítez no demuestra una campaña de incidencia política ni de estrategias que permitan decir que él es el gran transformador y articulador para generar algún cambio, principalmente en el sector educativo.

“Lastimosamente, no sé si un entorno o la mirada que tiene sobre la situación, pero yo lo veo como una persona débil, y no es capaz de presentar una agenda política clara que nos haga soñar y nos haga tener la confianza de un Paraguay mejor”, aseveró.

Respecto al sector de la salud, destacó que el titular de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, realiza un esfuerzo titánico, porque está rodeado de problemas. Sin embargo, también cuestionó que Abdo Benítez no demuestra un plan estratégico para mejorar la asistencia.

Pese a su criterio, la senadora manifestó que estarán a la espera de un gesto político claro del mandatario y de la presentación de planes estratégicos para transformar la realidad del Paraguay.

El jueves 22 de noviembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cumple sus primeros 100 días de Gobierno.