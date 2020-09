Gobierno debe buscar solución política y cambiar de estrategia

Para Servín, el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en dotar de mayores recursos humanos y tecnología a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Sostuvo que es prematuro hablar de las implicancias políticas que podría acarrear para el Poder Ejecutivo este nuevo hecho de secuestro perpetrado por el grupo criminal mientras no se tenga un desenlace.

Afirmó que la ayuda internacional será de suma importancia habida cuenta de que no existen muchos negociadores ni equipamiento tecnológico para hacer frente a este tipo de hechos.

“Hay que preservar la vida de estas dos personas. Nuestra Constitución consagra el derecho a la vida y es el bien jurídico más protegido que hay que preservar. Posteriormente se analizarán las consecuencias políticas de este hecho puntual, mientras no se tenga un desenlace, sería muy ruin especular en relación al aspecto político que hace al presidente de la República y sus colaboradores”, dijo.

Desde el punto de vista estratégico, apuntó que se nota que el Estado paraguayo hizo una opción muy buena, lógica, racional e inteligente en el sentido de que llevó inversión en salud, educación e infraestructura en la zona Norte como quizás nunca antes se vio, para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Pero hizo una mínima inversión en materia de seguridad, es decir, hizo una inversión que no fue muy ambiciosa, que implicó un gran esfuerzo de la FTC que tuvo pocos medios. Hablo de talento humano, tecnología y recursos materiales para poder desplegar toda su tarea y practicar toda su gestión en esa zona que es bastante grande. Hay muy pocos recursos humanos para esa tarea, tampoco hicieron mucho y días pasados una operación de infiltración desde el punto de vista militar fue exitosa”, señaló el experto.

solución política. Para el analista político y experto en temas militares Horacio Galeano Perrone, políticamente “este es el secuestro más importante” del EPP sin desmeritar los demás plagios. Sostuvo que no es momento de encontrar culpables ni desmilitarizar la zona. No obstante, admitió que con la estrategia que actualmente lleva el Gobierno “no se le va a ganar al EPP”.

“Políticamente es el secuestro más importante por parte del EPP. Esta no es una solución militar, esta es una solución política, si no que te digan los colombianos u otros países vecinos. Falta una visión política en esta tema. Con esta estrategia que tenemos no le vamos a ganar al EPP. La estrategia que se plantea desde aquí es no desmilitarizar sino al contrario, es transferir esas tropas, y reducir el grupo de combatientes a un número mínimo que no pase de 50. Frente a esa estrategia ellos no van a poder tener una respuesta porque ellos ya conocen la estrategia del Estado paraguayo en la lucha contra el EPP hace 16 años”, sostuvo. Indicó que es prematuro hablar de consecuencias políticas, atendiendo a que actualmente el presidente de la República Mario Abdo pactó con Honor Colorado.