Gobierno da marcha atrás a restricción de viajes al interior desde Gran Asunción

El ministro Julio Mazzoleni anunció que finalmente decidieron no incluir las recomendaciones sobre restricciones de viajes al interior del país.

Las recomendaciones obedecían a que Gran Asunción es el epicentro de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y ante el miedo de trasladar el virus a otras ciudades del interior del país. Sin embargo, ante la presión de diferentes sectores y las dudas sobre lo anunciado, decidieron dar marcha atrás a las recomendaciones.

“Hemos hecho un intercambio de pareceres y consensuado no incluir estas recomendaciones en el decreto”, manifestó Mazzoleni, durante una segunda conferencia que inició alrededor de las 20.00.

No obstante, señaló que las otras medidas, como el uso de mascarillas, la inhabilitación de piscinas públicas, balnearios y playas, la prohibición de deportes amateurs de grupos que impliquen contacto físico y bailes en eventos, seguirán vigentes.

El ministro aclaró que están permitidos los viajes al interior del país desde Asunción y Central, pero enfatizó en que la recomendación es no hacerlo.

Entre otras cosas, mencionó que la circulación permitida es hasta las 00.00, pero que entre el 24 y el 25 de diciembre, como también del 31 de diciembre al 1 de enero, se podrá circular hasta las 01.00.

Ministro del Interior insta a seguir recomendaciones de Salud

Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, pidió a la ciudadanía comportarse conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud para “prepararnos para un verano tranquilo y con una salud pública controlada", para que en el segundo trimestre del 2021 se pueda acceder a la vacunación de una población sana y lo menos contagiada posible.

Explicó que las restricciones planteadas por el Ministerio de Salud no significan una expresa prohibición. Reiteró que Asunción y Central suponen el 80% de la carga viral de contagio de la pandemia, por lo que "desean evitar ese desplazamiento a tal suerte de no ser portadores y no llevar en el equipaje ese virus que tanto daño ha causado a nuestra economía".

"Lo que queremos es que la gente evite la aglomeración en los autobuses, sobre todo a largas distancias. Ha explicado el ministro Mazzoleni que los eventos a puertas cerradas no más de dos horas son lo aconsejable, porque más de dos horas ya supone la posibilidad de un contagio", agregó.

Mencionó que más de 100 kilómetros en un autobús con la exposición a personas a quienes no se conoce expone a un nivel de riesgo.

Aclaró que la gente puede circular en sus vehículos particulares en el núcleo familiar, lo que permitirá que las personas se desplacen sin mayores inconvenientes, pero recomiendan en lo posible quedarse en la casa durante las fiestas.