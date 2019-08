Gobierno de Colombia mata a 9 disidentes de las FARC

Al menos nueve integrantes de un grupo disidente de las FARC murieron en una operación militar de gran escala desarrollada en una zona de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el sur de Colombia, en respuesta al anuncio que el jueves realizaron algunos ex líderes de la guerrilla sobre el reinicio de la lucha armada.

Entre los muertos en la operación está uno de los cabecillas de ese grupo de disidentes identificados con el alias de Gildardo Cucho, afirmó el presidente colombiano, Iván Duque.

“Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia”, manifestó Duque.

DROGAS Y MINERÍA. Se estima que cerca de 1.800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las FARC que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no hay información de que estén relacionados con el grupo de ex líderes que encabeza alias Iván Márquez y que el jueves anunció que vuelven a las armas.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que “los delincuentes están advertidos: Se entregan o serán vencidos”, razón por la que se puso en marcha la operación en San Vicente del Caguán, Municipio que fue sede de los fallidos diálogos de paz con las FARC durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

“La operación fue posible gracias a una labor estratégica en la que con todo el rigor cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización”, explicó Duque. “Este criminal dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer (por el jueves) se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es, porque es una cuadrilla de narcoterroristas”, añadió.

En opinión del presidente, con este ataque los disidentes ya “empezaron a recibir los mensajes claritos” en referencia a que el Estado los perseguirá.

Paraguay rechaza retorno a las armasEl Gobierno de Paraguay condenó las amenazas de varios ex jefes disidentes de la antigua guerrilla de las FARC de "retomar la vía armada como método de participación en asuntos públicos" y mostró su apoyo al Ejecutivo colombiano por los esfuerzos mantenidos para preservar la paz en el país. "Paraguay reitera su pleno respaldo al proceso de paz en Colombia y aboga por el respeto y cumplimiento de los acuerdos sellados a finales de 2016", expresó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.